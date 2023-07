O PS/Madeira acusou este domingo o Governo Regional (PSD/CDS-PP) de ter abandonado os concelhos da costa norte da ilha da Madeira, defendendo a necessidade de construir mais habitação a custos acessíveis naqueles territórios.

“Aquilo a que nós assistimos ao longo de todos estes anos foi um total abandono destes territórios por parte do Governo Regional. A dúvida que nós temos é se foi por mera incompetência ou se foi por opção política do próprio Governo Regional”, afirmou o líder parlamentar do PS/Madeira, Rui Caetano, citado em comunicado.

Numa conferência de imprensa no concelho de São Vicente, no norte da ilha, o socialista acrescentou que “só agora é que se lembraram que era necessário construir habitação nos territórios a norte, de forma a dar resposta à coesão social e territorial”.

O deputado ressalvou, porém, que as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência apenas resolvem 30% das carências e que há cerca de 5.000 famílias no arquipélago em lista de espera para apoios nesta área.

O líder parlamentar regional do PS, o maior partido da oposição na Assembleia Legislativa da Madeira, reforçou que “é preciso investir, no orçamento da região, na construção de mais e melhor habitação acessível”, assim como tomar outras medidas que ajudem a fixar as populações nos concelhos do norte da ilha.

“Não podemos dizer que há um olhar positivo para os territórios a norte quando, por exemplo, na área da saúde, em Santana e Porto Moniz, não há urgências durante a noite. Isto é inaceitável. Se nós queremos investir nos territórios a norte e na fixação de população, é preciso mais emprego, mais habitação e saúde de qualidade, para que as pessoas se sintam seguras ao decidirem vir viver para estas zonas”, defendeu.

O Governo Regional, frisou ainda, “não pode simplesmente ir aos bolsos dos madeirenses buscar impostos”.

“Só este ano, o executivo vai arrecadar mais de mil milhões de euros de receita fiscal, que se juntam aos mais de 80 milhões de euros de receita extraordinária de IVA obtida no ano passado”, indicou.