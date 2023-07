As ligações aéreas entre a Líbia e Itália vão recomeçar no outono, após uma interrupção de quase 10 anos, anunciou este domingo o chefe do governo líbio reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU).

“O Governo italiano informou-nos da sua decisão de levantar o embargo aéreo imposto à aviação civil líbia desde há 10 anos”, afirmou Abdelhamid Dbeibah, no Twitter, acrescentando que as ligações entre Tripoli e Roma devem “recomeçar em setembro”.

O Governo italiano não respondeu até ao momento a um pedido de confirmação da AFP.

Mas, a embaixada italiana em Tripoli indicou no Twitter que o chefe da Autoridade Italiana da Aviação Civil, Pierluigi Di Palma, em visita à Líbia, discutiu este domingo com responsáveis líbios “o recomeço dos voos diretos” entre os dois países, sem mais detalhes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As companhias aéreas líbias constam desde 2014 da lista negra das companhias proibidas de sobrevoar o espaço aéreo da União Europeia (UE). Dbeibah não precisou se seriam retiradas ou não antes de retomarem as ligações com Itália.

Se os voos recomeçarem, a Itália será o segundo país europeu, depois de Malta, a ter uma ligação aérea direta com a Líbia, país que tenta sair de uma década de caos após a queda do regime de Muammar Kadhafi em 2011.

Dois governos disputam o poder desde há um ano: um instalado em Tripoli e liderado por Dbeibah e outro no leste do país, apoiado pelo marechal Khalifa Haftar.