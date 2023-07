Um homem com cerca de 50 anos morreu esta segunda-feira na sequência de uma queda junto à Via Panorâmica, no Porto, revelou à Lusa fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP.

O acidente ocorreu perto das 19h00 desconhecendo a fonte a altura da queda que ditou a morte do homem. Ainda segundo a informação prestada pela Polícia, o homem “estaria a passear quando caiu”.

No local está uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica, acrescentou. A PSP tomou conta da ocorrência.