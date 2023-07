O Governo já pagou 140 milhões dos 180 milhões previstos de apoios aos agricultores no âmbito do pacto para estabilização de preços, garantiu à CNN Portugal a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

Acompanhada pelos colegas João Galamba, das Infraestruturas, e Duarte Cordeiro, do Ambiente, a ministra da agricultura admite que já ainda consequências da guerra, das ruturas das cadeias de abastecimento devido à pandemia de Covid-19, e da seca nos preços. Mas o pacto para a estabilização de preços que levou à redução de IVa em determinados produtos alimentar continha um apoio para os agricultores de 180 milhões.

Maria do Céu Antunes garante que já foram pagos 140 milhões, cerca de três meses após a assinatura do acordo em março, quando se previa que os fundos só pudessem estar disponíveis ao fim de seis meses. Os que ainda não receberam deve-se, segundo revelou, a questões processuais. E por isso fez o apelo para que “quem não recebeu, num universo de 100 mil agricultores, vá à página do IFAP e corrija dados”, nomeadamente verificando o IBAN (para transferências bancárias). Há dados errados, assumiu a ministra dizendo que essa situação impede de fazer 50 milhões em transferências. “Neste momento todos pagos e pagaremos o restante logo que tenhamos condições para fazer”, garantiu.

Já em fevereiro, disse, aconteceu a mesma situação.

A ministra da Agricultura recordou que a última análise mostrou que já houve uma diminuição média de 9% no cabaz alimentar com IVA zero.