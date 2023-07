O bispo de Angra e Ilhas dos Açores nomeou hoje o cónego Manuel Carlos Sousa Alves para reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em Ponta Delgada, dispensando do cargo Adriano Borges.

Nas colocações de 2023, publicadas no portal da internet da Diocese de Angra, lê-se que Manuel Carlos Sousa Alves é “dispensado” das funções de pároco de Santa Cruz da Praia da Vitória, Casa da Ribeira e Cabo da Praia e de capelão do Lar Dom Pedro V e da Misericórdia da Praia, na ilha Terceira, para ser o próximo reitor do mais importante santuário da diocese açoriana.

Por sua vez, o cónego Adriano Borges é “dispensado do ofício de reitor” daquele santuário, cargo que ocupava desde 2016, sendo “nomeado pároco da igreja matriz de São Sebastião, em Ponta Delgada”.

O bispo de Angra, Armando Esteves Domingues, nomeou Hélder Mendes, até aqui vigário-geral, para pároco da Matriz de Santa Cruz da Praia da Vitória.

Hélder Miranda Alexandre foi nomeado pároco da Sé de Angra, sendo dispensado da reitoria do Seminário Episcopal de Angra.

Emanuel Valadão Vaz, que desempenhava funções em Vila Nova e São Brás, foi nomeado reitor do Seminário Episcopal de Angra, enquanto Gregório Couto Rocha vai assumir as funções de vigário-geral daquela diocese.

José Júlio Mendes Rocha foi nomeado vigário episcopal para o Clero e Formação e Marco Luciano Carvalho, até aqui padre da matriz da Horta, Faial, foi indicado para as paróquias dos Arrifes, em São Miguel.

Marco Bettencourt Gomes vai deixar a paróquia de São Roque para ser padre da matriz da Horta e Flamengos.

“Na qualidade de bispo diocesano, pela primeira vez, procedo a nomeações no seio do presbitério. Foram ouvidos diversos colaboradores, feitas consultas informais, ouvidos sacerdotes, ouvidores e leigos. Em todos os casos, se decidiu de comum acordo, pensando no melhor para os padres e para as comunidades”, escreve o bispo de Angra na mensagem divulgada pela diocese.