O corpo de uma criança sem cabeça foi encontrado na praia na Roda de Berà, em Tarragona, na Catalunha. De acordo com o jornal El País, os restos mortais foram encontrados de manhã, nesta terça-feira, quando um funcionário municipal limpava a praia e as autoridades acreditam que tenham sido arrastados para o local pelo mar.

O presidente da câmara local, Pere Virgili, referiu que, de acordo com o funcionário da autarquia, a criança teria “entre dois a três anos” e o corpo foi encontrado em tal estado de decomposição que há relatos de quem tenha passado no local dias antes e acreditado que se tratava de uma boneca — não estando provado que o corpo já estivesse na praia antes desta terça-feira.

Aliás, o autarca colocou até como hipótese que o corpo possa ter vindo do Mare Mortum, uma referência aos naufrágios de migrantes no Mediterrâneo. A teoria ganha ainda mais força pelo facto de a criança “não estar com a roupa adequada para estar na praia“, já que estava de casaco.

As autoridades isolaram a área para retirar o corpo e a investigação vai iniciar-se com o intuito de descobrir a identidade da criança, as causas da morte e para confirmar se o corpo esteve mesmo no mar antes de ser encontrado. Até ao momento, após consulta da base de dados de desaparecidos, não há qualquer informação que seja compativel com os restos mortais.