O tenista italiano Jannik Sinner apurou-se esta terça-feira pela primeira vez para as meias-finais de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, ao derrotar nos quartos de final o russo Roman Safiullin.

Sinner, número oito do ranking mundial, bateu o 92.º da hierarquia pelos parciais de 6-4, 3-6, 6-2 e 6-2, num encontro que teve a duração de duas horas e 17 minutos na relva londrina.

O tenista italiano, de 21 anos, chega pela primeira vez na carreira às meias-finais de um torneio do Grand Slam e vai agora defrontar o vencedor do encontro entre o sérvio Novak Djokovic, número dois do mundo, e seu compatriota Andrey Rublev, número sete do ranking ATP.