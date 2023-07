O Governo da Madeira vai apoiar até 850 jovens madeirenses que queiram participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), com atribuição de 86 euros a cada um, foi esta terça-feira anunciado.

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e o Comité Organizador Diocesano da Madeira assinaram esta terça-feira um contrato-programa que visa pagar as viagens aos jovens da Madeira e do Porto Santo que queiram participar Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre em Lisboa entre 1 e 6 de agosto.

O apoio financeiro ao abrigo deste contrato-programa permite apoiar até ao limite de 850 jovens, mediante a atribuição de uma comparticipação financeira no montante global de 73.100 euros (setenta e três mil e cem euros), com vista ao apoio individual de 86 euros a cada jovem“, lê-se numa informação enviada pela Secretaria da Educação.

São abrangidos pelo apoio os jovens entre os 14 e os 30 anos que participem na Jornada Mundial da Juventude e que constem na lista enviada pela Diocese do Funchal.

A comparticipação financeira será processada em duas prestações, sendo concedido até 70% do valor total do apoio financeiro após a assinatura do contrato-programa e 30% após a entrega do relatório de execução final, depois da realização do evento.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.