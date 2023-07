A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) informou esta terça-feira que planeou em “permanente e estreita articulação operacional” com os bombeiros voluntários “um dispositivo especial de proteção e socorro” para a Jornada Mundial da Juventude, refutando críticas.

“No âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e da visita do Papa Francisco a Portugal, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), através do Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil (CNEPC), planeou, em permanente e estreita articulação operacional com os corpos de bombeiros voluntários, um dispositivo especial de proteção e socorro”, refere um comunicado divulgado hoje pela ANEPC.

Em 17 de junho, a Liga de Bombeiros Portugueses manifestou, numa das conclusões da reunião do seu Conselho Nacional, “profunda preocupação” pela “falta de diálogo” da ANEPC sobre a JMJ, que vai realizar-se em Lisboa na primeira semana de agosto.

Hoje, a ANEPC divulgou a nota de esclarecimento “considerando as notícias vindas a público sobre as críticas da Liga dos Bombeiros Portugueses, a dizer que ainda não sabem qual é o papel que vão desempenhar durante a JMJ”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A ANEPC afirma que a “Operação JMJ2023” decorrerá de 2 a 6 de agosto e terá como missão aumentar a capacidade e rapidez de intervenção dos dispositivos do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) e do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), bem como assegurar toda a coordenação e preposicionamento de meios e recursos de proteção e socorro tendo em conta o impacto do grande afluxo de cidadãos aos locais de celebração”.

“Para além de elementos dos bombeiros, o dispositivo especial planeado vai integrar elementos da estrutura operacional da ANEPC, dos Serviços Municipais de Proteção Civil e demais serviços das Câmara Municipais, bem como de outras entidades com especial dever de cooperação”, adianta o comunicado.

A JMJ vai decorrer em Lisboa e em Loures na primeira semana de agosto e, além do Papa Francisco, são esperados mais de um milhão de peregrinos.