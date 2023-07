Dezenas de jornalistas, trabalhadores dos media e ativistas manifestaram-se na segunda-feira na capital do México para exigir justiça pelo homicídio do correspondente do La Jornada, Luis Martín Sánchez Iniguez, no estado de Nayarit, no sábado.

No protesto, que teve lugar em frente ao Ministério do Interior, os jornalistas exigiram que as autoridades resolvam o caso de Sánchez Iniguez e de outros colegas assassinados nos meses e anos anteriores em vários estados do país, ao mesmo tempo que exigiram melhorias nas condições de segurança laboral.

“Cada vez que um jornalista é atacado, a democracia é atacada. Neste Governo [liderado pelo Presidente, Andrés Manuel López Obrador] tem sido dito que há um compromisso com a democracia, mas vemos que os jornalistas continuam a ser mortos e isso é uma contradição”, disse um jornalista que é membro da Red Rompe el Miedo, uma plataforma de meios de comunicação social, jornalistas e defensores dos direitos humanos para proteção e segurança no trabalho.

“Pedimos e exigimos que seja feita justiça, que as autoridades nos recebam, que sejam feitos os ajustes necessários. Temos vindo a exigir modificações no Mecanismo de Proteção para jornalistas e defensores dos direitos humanos e não recebemos resposta, perguntamos ao Presidente, López Obrador, o que tem de acontecer para que nos dê uma resposta”, acrescentou.