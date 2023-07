O carrossel da Fórmula 1 costuma começar nas últimas semanas da temporada, quando alguns pilotos mudam de equipa, outros anunciam o fim da carreira e vários saltam das categorias inferiores do automobilismo. Ainda assim, existem exceções: e Nyck de Vries é a mais recente, tendo sido afastado da AlphaTauri numa altura em que ainda faltam quatro meses para o fim da época.

O neerlandês estava a realizar o ano de estreia na Fórmula 1 e será substituído de imediato por Daniel Ricciardo, que até aqui era o piloto de reserva da Red Bull e que saiu da grelha no fim da temporada passada depois de 12 épocas seguidas. O australiano já será o colega de Yuki Tsunoda no próximo fim de semana, no Grande Prémio da Hungria, e vai ficar na equipa satélite da Red Bull por empréstimo depois de ter superado com sucesso os testes que fez em Silverstone nos últimos dias.

BREAKING: Daniel Ricciardo to replace Nyck de Vries at AlphaTauri for the rest of the 2023 season #F1 pic.twitter.com/eD3J4TrjjI — Formula 1 (@F1) July 11, 2023

“É ótimo ver que o Daniel não perdeu a forma desde que deixou de correr e que os tempos que tem feito no simulador têm correspondência em pista. Os tempos que registou durante os testes foram extremamente competitivos. Foi uma sessão muito impressionante e estamos entusiasmados para ver o que o resto da temporada pode trazer para o Daniel na AlphaTauri”, referiu Christian Horner, o diretor da Red Bull, no comunicado oficial divulgado esta terça-feira. Já Ricciardo, na mesma nota, limitou-se a garantir estar “muito feliz por estar de volta à pista com a família Red Bull!”.

A decisão da AlphaTauri de afastar Nyck de Vries ainda em julho estará relacionada com os resultados pouco conseguidos do neerlandês: o melhor registo foi um 12.º lugar, no Mónaco, não conquistando nenhum ponto e abandonando duas corridas devido a acidentes. Ainda assim, é preciso sublinhar que o colega Yuki Tsunoda não tem feito muito melhor, com apenas dois 10.º lugares, em Baku e na Austrália.

Daniel is back! ????@danielricciardo, on loan from @redbullracing, will be racing for us for the remainder of the #F1 season, starting from the Hungarian GP. Read more ???? — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) July 11, 2023

A ideia de que De Vries poderia sair da Fórmula 1 e ser substituído por Daniel Ricciardo já tinha sido ventilada ao longo do fim de semana, no Grande Prémio da Grã-Bretanha, principalmente por já se saber que o australiano iria realizar testes em Silverstone. Na altura, quando questionado sobre a possibilidade de ficar com o lugar do neerlandês, não rejeitou a hipótese. “Nunca se sabe, nunca se sabe. Estou pronto. Fiquei no sofá durante dois meses, na altura do Natal, mas desde aí que tenho treinado e estou muito entusiasmado”, atirou.