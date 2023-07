O mau tempo no sudoeste do Japão, que obrigou as autoridades a emitir o alerta meteorológico mais elevado, causou pelo menos seis mortos, segundo o último balanço divulgado esta terça-feira pelas autoridades.

As chuvas, que afetam sobretudo as províncias de Fukuoka e Oita desde o início do fim de semana, deixaram várias cidades isoladas devido à subida dos rios e aos deslizamento de terras, pelo que o número de mortos poderá aumentar, afirmou o porta-voz do Governo, Hirakazu Matsuno, numa conferência de imprensa.

Cerca de uma dúzia de autoestradas foram encerradas, 11 linhas de comboio foram suspensas e cerca de 1.400 casas estão sem eletricidade, enquanto outras 200 estão sem água, verificando-se ainda problemas com as redes de telecomunicações em várias partes de Fukuoka e Oita, acrescentou o porta-voz.

Três pessoas estão desaparecidas.

Na segunda-feira, as autoridades nacionais decidiram ativar um alerta meteorológico especial para este tipo de catástrofes, mas no final do dia baixaram o nível de alerta à medida que a frente se deslocava para leste.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Estes avisos são utilizados no país asiático quando o risco de acidentes é “extremamente elevado”, de acordo com a Agência Meteorológica Nacional.