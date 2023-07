Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Esta terça-feira marca o início de um encontro que se pode revelar decisivo: a cimeira da NATO em Vilnius, capital da Lituânia, aguardada há vários meses e que poderá assinalar novos avanços na adesão da Ucrânia à aliança atlântica.

Mas se, por um lado, as chefias da NATO se congratulam com o momento em questão — Jens Stoltenberg fala numa cimeira “histórica” e os EUA prometem “sinais positivos” quanto à adesão ucraniana — Kiev mostra-se mais cauteloso, com Volodymyr Zelensky (que chegou esta tarde a Vilnius) a considerar “absurdo” que o seu país receba apenas palavras vagas sobre uma possível adesão e a pedir passos concretos.

Como não podia deixar de ser, a Rússia está a prestar redobrada atenção às decisões da cimeira. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, advertiu que a entrada da Ucrânia na NATO seria um passo “muito perigoso para a segurança da Europa”. Peskov deixou ainda um recado à Turquia, na sequência da “luz-verde” dada por Erdogan à adesão da Suécia: os europeus “não querem ver a Turquia na Europa”.

O Ministro da Defesa ucraniano adiantou que Kiev vai assinar memorando que incide sob treino de pilotos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte criticou os Estados Unidos por enviarem bombas de fragmentação para a Ucrânia. É um “ato criminoso” que tem de ser impedido, sublinhou Choe Son Hui.

