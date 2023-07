O presidente da Câmara do Porto afirmou esta terça-feira que os operadores de transporte privado de passageiros não se podem “apropriar” do parque das Camélias, que não deve servir de “parque de estacionamento de longa duração”.

“O município fez um investimento significativo no parque das Camélias. Esses operadores podem operar nas Camélias, não pagam “toque” (…), mas aquilo que querem é fazer das Camélias um parque de estacionamento de longa duração”, afirmou Rui Moreira, durante a sessão da Assembleia Municipal do Porto.

Em causa está o pagamento de uma taxa de permanência no terminal perto da Praça da Batalha além dos 10 minutos do “toque” para largar e recolher passageiros, previsto no regulamento municipal, cujo tempo várias operadoras de Vila Nova de Gaia dizem ser insuficiente e inviável financeiramente.

Em resposta ao eleito do BE, Rui Nóvoa, que considerou “vergonhosa” a atitude das operadoras, Rui Moreira destacou que o terminal das Camélias “não tem capacidade” para que os autocarros fiquem em “longa duração”, e que nem o município pretende que isso aconteça.

“Não podemos fazer um investimento público significativo e ter operadores privados a quererem fazer daquilo uma garagem”, referiu, acrescentando que os operadores foram informados por ofício e convocados para reuniões, às quais “nunca compareceram”.

Destacando que se o Porto fosse o “faroeste”, a logística era mais fácil para todos os operadores, Rui Moreira disse acreditar que, a partir de outubro, com as novas concessionárias, a situação seja ultrapassada e estas cumpram o caderno de encargos.

Os autocarros de vários operadores gaienses deixaram de ir ao terminal das Camélias após a sua renovação no início de junho.

Na quinta-feira, quer a Câmara do Porto quer um dos operadores ouvidos pela Lusa disseram não existir quaisquer contactos entre as partes, estando por isso sem perspetiva de acontecer o regresso dos autocarros privados ao terminal.

Como os operadores recusam efetuar esse pagamento, os autocarros terminam as viagens em Gaia na zona de General Torres e também da Serra do Pilar, no caso das provenientes das zonas de Oliveira do Douro e Gervide.

Assim, no renovado terminal das Camélias têm apenas operado a Auto Viação Feirense, a Transdev (Caima) e algumas linhas da MGC Transportes.

Atualmente, estão a efetuar-se serviços da Feirense, Transdev e MGC para Lourosa (Vendas Novas), Castelo de Paiva, Oliveia de Azeméis, São João da Madeira, Louredo, Canedo, Aldeia Nova, Arnelas, Espinhaço, Mosteirô e Pisão.

Por outro lado, não estão a chegar ao Porto as linhas provenientes de localidades como Afurada, Chão Vermelho, Lavadores, Oliveira do Douro, Póvoa de Grijó, Praia de Salgueiros, Serzedo, Vila da Feira (feita pela UT Carvalhos), Olival, Espinho, Curro, Guimarães (Perosinho), Carvalhos, Vendas de Grijó, Barrancas, Aldriz, Figueira do Mato, Palmeira e Canelas.