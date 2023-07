Cinco mergulhadores dos Sapadores de Vila Nova de Gaia realizaram a partir das 16h30 no rio Douro buscas de eventuais outros ocupantes do carro que esta terça-feira caiu no cais do Cavaco, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Esta presença dos mergulhadores no Douro surgiu na sequência de uma solicitação da Polícia Judiciária (PJ), tendo as buscas reiniciado cerca das 16:30, acrescentou a fonte.

Cumpridas as buscas, “não foi encontrado mais nenhum corpo” no rio, disse, acrescentando desconhecer se na quarta-feira “serão retomadas”.

Os Sapadores de Gaia já haviam estado no início da tarde no mesmo local para resgatar um homem, de 60 anos, que se encontrava dentro de um carro submerso naquela zona e que acabou por morrer no Hospital Santos Silva.

Sem especificar quantas pessoas os mergulhadores procuram no rio, a fonte precisou que a chamada para regressar ao cais do Cavaco ocorreu pelas 16h30.

A PJ está a investigar as circunstâncias em que o carro caiu ao rio e as causas da morte do homem.

O alerta foi dado pelas 12h18 para um carro que caíra à água no cais do Cavaco, em Gaia, no distrito do Porto, e que estava “totalmente submerso”, disse o comandante dos Bombeiros de Coimbrões, Luís Araújo.

A viatura foi depois retirada da água com recurso a uma grua por uma equipa dos Sapadores de Gaia que verificou “não haver mais ninguém” dentro do carro, afirmou Luís Araújo. O comandante da corporação de bombeiros referiu que a viatura “terá deslizado pela rampa do cais até à água”.