Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Stanislav Rzhitskiy estava a fazer a sua habitual corrida matinal, que registava sempre na aplicação de exercícios Strava, quando, perto de um complexo desportivo, foi surpreendido por um desconhecido e assassinado com quatro tiros nas costas. Assim, o capitão de submarinos russos tornou-se em mais uma das várias mortes misteriosas ocorridas na Rússia desde o início da guerra.

Segundo os media ucranianos, a 14 de julho do ano passado, foi Rzhitskiy quem comandou um submarino no Mar Negro e disparou cinco mísseis russos Kalibr contra a cidade de Vinnytsia, no Oeste da Ucrânia. A cidade foi atacada várias vezes, sendo que o maior ataque causou a morte a 28 pessoas.

O canal de Telegram Baza, conhecido por ter ligações estreitas com serviços de segurança russos, não tem dúvidas que o hábito de registar o percurso na sua aplicação tornou Rzhitskiy um alvo fácil para quem o matou.

It turns out that Rzytskyi, shot in Krasnodar, had profile on Strava, where he posted his runs and bike rides. pic.twitter.com/X2WwWzgKa8

— Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) July 10, 2023