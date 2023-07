O centro histórico de Viseu ficará livre de carros a algumas horas das sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados, entre sexta-feira e 21 de setembro, anunciou esta quarta-feira a autarquia.

Desta forma, o município recupera a campanha de promoção de um centro histórico “amigo do ambiente, sem carros, promovendo uma circulação segura e confortável, a pé ou bicicleta”, quer para os locais, quer para quem visita a cidade.

Sob o mote “Centro histórico, verão sem carros”, será promovido o encerramento de trânsito “às sextas-feiras e vésperas de feriados, entre as 19h00 e as 02h00, aos sábados, entre as 16h00 e as 02h00 horas”, e também “aos domingos e feriados, entre as 15h00 e as 20h00″.

A Polícia Municipal de Viseu será responsável pela realização dos respetivos cortes de trânsito, acompanhando e prestando apoio no terreno”, explicou a autarquia.

A interdição abrangerá os principais acessos à zona antiga da cidade, como o início da Rua dos Combatentes da Grande Guerra e o entroncamento da Travessa da Misericórdia com o Adro da Sé, mantendo-se a circulação pela Calçada da Vigia.

“Nos dias em que existam espetáculos ou concertos no Adro da Sé, o corte será realizado no início da Travessa da Misericórdia”, esclareceu, acrescentando que será autorizado o acesso aos moradores e aos clientes dos hotéis da zona histórica.

Segundo a autarquia, também “as pessoas idosas e com mobilidade reduzida ou condicionada” terão “acesso garantido às ruas e vias do centro histórico que estão cortadas, por forma a causar o mínimo de transtorno possível nas suas deslocações”.

Nos horários de culto e cerimónias religiosas, o acesso ao Adro da Sé será permitido, excecionalmente, nestes períodos, pela Travessa da Misericórdia”, explicou.

O comboio turístico manterá o seu percurso habitual pelo centro histórico de Viseu, mas a Linha Violeta do MUV não passará pelas vias interditas nos horários de condicionamento, acrescentou.