Chegou na segunda-feira, instalou-se na cidade, foi começando a conhecer os cantos à casa, chumbou depois nos exames médicos. Quando tudo parecia indicar que José Ángel Carmona seria o primeiro reforço oficial do Sporting para a nova temporada de 2023/24, os testes realizados na Academia esta terça-feira colocaram um travão no acordo que estava estabelecido com o jogador e o Sevilha, sendo que as provas extra ao mesmo problema que iria deixar o lateral de fora pelos menos nos próximos dois meses deitaram por terra de forma definitiva a transferência esta quarta-feira. No entanto, existem versões contraditórias na história.

Após ser cedido pelo Sevilha ao Elche na segunda metade da última época, o internacional Sub-21 começou por ser uma opção recorrente no conjunto que acabou despromovido à Segunda Liga mas deixou de entrar nas contas a partir de uma lesão muscular num tendão da perna direita a 1 de abril, na segunda parte de um encontro frente ao Barcelona. Daí até ao final da temporada José Ángel Carmona não voltou a realizar qualquer minuto oficial, falhando as últimas 11 jornadas do Campeonato. Apesar de haver essas informações sobre o jogador de 21 anos, as negociações entre o Sporting e o conjunto da Andaluzia foram prosseguindo e, por haver um acordo quase assegurado, Carmona não seguiu para estágio com o Sevilha.

Agora, de acordo com o ABC Sevilha, o problema para o defesa não ter seguido com a comitiva prendeu-se também com esses mesmos exames médicos – não passou nas provas realizadas no sábado e no domingo de manhã como todos os restantes elementos da equipa comandada por José Luis Mendilibar. Apesar de não haver explicações oficiais ainda sobre o tema, foi esse problema que levou também José Ángel Carmona a chumbar nas provas realizadas pelo Sporting, numa fase em que existia total acordo com o jogador para um contrato válido até 2028 e uma transferência a título definitivo de Sevilha a rondar os quatro milhões.

‼️¡PELIGRA el fichaje de José Ángel Carmona por el Sporting de Lisboa! ❌Desde Portugal informan que el canterano sevillista NO ha completado el examen médico. pic.twitter.com/z3n1hC53d3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 12, 2023

Outra versão, apresentada pela assessoria de imprensa do jogador, diz que José Ángel Carmona “não está lesionado”. “Afinal, ele vai voltar aos treinos normalmente no Sevilha. Os clubes não chegaram a um acordo”, explicou em declarações ao Maisfutebol. Ou seja, o recuo não teve a ver com as questões físicas mas sim com um retrocesso nas negociações entre Sporting e Sevilha quando tudo estaria praticamente fechado, ficando os andaluzes ainda com uma pequena parte dos direitos económicos do espanhol em caso de futura venda além da verba paga pelos leões pela contratação. Ao Observador especificaram ainda que a parte do pagamento das comissões pela transferência foi o início da viragem do processo. Existindo ou não esse braço de ferro, as indicações que sobraram dos exames médicos feitos esta terça-feira em Alcochete é que José Ángel Carmona não poderia ser utilizado a 100% nas próximas semanas, o que acabou por abortar o negócio.

Entre toda a novela, sobre uma certeza: o Sporting vai regressar ao mercado para procurar uma alternativa para a lateral direita, onde tem nesta fase Ricardo Esgaio e, caso não seja cedido por empréstimo, Gonçalo Esteves (que se encontra no Europeu Sub-19, com as meias-finais entre Portugal e Noruega marcadas para esta quinta-feira). Antes de José Ángel Carmona, Tariq Lamptey, internacional A ganês do Brighton, e Milan van Ewijk, internacional Sub-21 neerlandês do Heerenveen, eram os dois principais alvos dos leões (sendo que estavam antes referenciados, chegando a ser colocados como hipóteses no último mercado de janeiro) mas acabaram por sair das opções pelos custos elevados da operação. Também Tiago Santos, lateral de 20 anos formado em Alcochete que passou para o Estoril em 2021/22 e do qual o conjunto verde e branco tinha direito de preferência, deixou de ser hipótese após ser vendido aos franceses do Lille.