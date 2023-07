É mais um estado a restringir o direito ao aborto nos EUA. O Iowa vai passar a proibir a maioria das interrupções voluntárias da gravidez a partir do momento em que se detetem os batimentos cardíacos do feto, que surgem geralmente em torno das seis semanas de gestação – um momento em que a maioria das mulheres não sabe sequer que está grávida, explica o The Guardian.

Os congressistas e senadores republicanos, que estão em maioria das duas câmaras do congresso estadual do Iowa, aprovaram o projeto de lei antiaborto, durante uma sessão legislativa dedicada exclusivamente à votação da lei e que durou 14 horas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A lei, que entrará em vigor depois de ser assinada pelo governador do Iowa Kim Reynolds, contempla, no entanto, algumas exceções à proibição do aborto após mês e meio de gestação: casos de violação, de incesto, de malformações fetais “incompatíveis com a vida” e de risco para a saúde da mãe. “As vozes dos habitantes de Iowa e dos seus representantes democraticamente eleitos não podem mais ser ignoradas e a justiça para os fetos não deve ser adiada”, disse Kim Reynolds, um apoiante da lei.

Centenas de manifestantes acorreram ao Congresso do Iowa, em Des Moines (a capital do estado), com uma parte a gritar “Bans off our bodies” (numa tradução livre, “afastem as proibições dos nossos corpos”), enquanto outros gritaram “Abortion is murder” (“aborto é assassinato”), conta o Washington Post.

O projeto de lei foi aprovado por larga maioria, de 56-34 na Câmara dos Representantes e de 32-17 no Senado estadual. Desde forma, o Iowa, que até agora permitia o aborto até às 20 semanas de gestação, junta-se à já longa lista de estados que têm vindo a proibir o aborto na sequência da decisão do Supremo Tribunal dos EUA, tomada há cerca de um ano, de anular o direito constitucional ao aborto. Segundo a contabilização do Washington Post, 15 estados já baniram totalmente ou na maioria dos casos o aborto. No entanto, quase metade dos estados (24), quase todos controlados pelo Partido Democrata, continuam a proteger o direito à interrupção voluntária da gravidez.