Coloca a questão na primeira pessoa. João Galamba, ministro das Infraestruturas, assume: “Espero conseguir trazer definitivamente a paz social para a CP”, aproveitando para defender a administração da empresa nas negociações com o sindicato que ainda resiste ao acordo.

Um sindicato ainda não chegou a acordo com a administração da CP. É o Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), que representa trabalhadores das bilheteiras e revisores da CP, e que tem uma greve convocado para um mês, tendo-se iniciado no início de julho e estendendo-se até agosto, depois da Jornada Mundial da Juventude.

João Galamba, em entrevista à CNN Portugal, admite que as greves da CP são um problema, difícil de resolver num contexto inflacionista. “É normal que haja mais greves”, assumindo abertura para o diálogo e negociação. “Nem sempre conseguimos resolver todos os problemas”, mas admite que o problema das greves da CP era um problema maior no início do ano.

Entretanto a administração chegou a acordo com 15 sindicatos (de um total de 16), mantendo-se a divergência entre administração da CP e o sindicato dos revisores. A este propósito, aliás, Galamba aproveitou para assumir que “a tutela acha que administração da CP tem razão”.

Mas continuam a decorrer negociações e dizendo não querer desvalorizar o problema, Galamba garante que “já fizemos bastante e ter conseguido chegar a acordo com 15 sindicatos é melhor do que a situação que tínhamos no início do ano.”

Mesmo com o sindicato que ainda resiste, Galamba mostrou-se otimista. “Estou otimista” e considera que “temos condições para resolver e evitar o problema na JMJ e daqui para a frente”, mostrando disponibilidade e interesse no diálogo. Admitindo que em causa estarão questões não ligadas à valorização salarial, reiterou à CNN que “esperamosn ser capazes de os ultrapassar. Não vemos razão para não ultrapassar”.

João Galamba admite que a questão da CP não se esgota nas greves, lembrando que a questão dos bares foi ultrapassada e que está a ser trabalhada a questão dos equipamentos, com a compra de novos comboios.

A ferrovia é “um desafio grande e ainda maior pelo facto de nada termos feito, demitimo-nos de investir e agora estamos a pagar os custos dessa péssima opção”, acrescentando que não é um problema de um único Governo. São sucessivos governos, “todos nós e todos os governos, temos défices muito grandes”, agora é preciso “dar corda ao sapatos, melhorar, capacitar e dar alternativa aos portugueses”.