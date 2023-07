A gravidez de alto risco da presidente da Comunidade de Madrid não era oficialmente conhecida mas a necessidade de uma intervenção cirúrgica depois de um aborto espontâneo às oito semanas de gestação, tirou-a da esfera privada.

Nesta quarta-feira, o governo regional explicou, em comunicado, a razão da ausência de Isabel Díaz Ayuso, de 44 anos, “na cerimónia anual de homenagem e recordação de Miguel Ángel Branco, realizada na terça-feira”. Anteriormente, o organismo oficial tinha informado, sem mais esclarecimentos, que a líder regional de direita (PP) não iria estar presente e seria substituída pelo ministro regional da Presidência, Justiça e Administração Local e porta-voz, Miguel Martín, recorda o jornal espanhol El País.

Agora o seu gabinete informou que a operação correu bem e que a presidente regional não sofreu mais complicações, precisando apenas de descansar. Esta quarta-feira, naturalemente, a presidente regional não compareceu ao Conselho de governo e cancelou a sua presença no comício da campanha para as eleições legislativas. Mas, na quinta-feira, Isabel Ayuso já vai retomar a sua agenda, apenas dois dias depois do aborto, com a sessão plenária da Assembleia de Madrid, onde serão votados os senadores regionais, avança o El Mundo.

Divorciada e sem filhos, Ayuso nunca escondeu o seu desejo de ser mãe. “Sempre quis ter filhos, mas também é verdade que me tenho focado no trabalho e sido muito independente”, disse numa entrevista em março de 2021. “Ter filhos numa idade mais jovem traz muitos benefícios mas conheço quem tenha sido pai ou mãe com mais idade e que está muito feliz. No entanto, não posso estar sempre a adiar [a maternidade], tenho pouco tempo”, referiu nessa entrevista citada pelo El Pais. Aysuo tem desde o início de 2021 uma relação discreta com um profissional de saúde de 43 anos, pai de três filhos.

Durante as últimas semanas, que coincidiram com a reta final do período eleitoral, Isabel Ayuso tinha reduzido a sua agenda, dando como justificação uma pausa após a campanha para as eleições regionais, não participando em eventos para além dos conselhos do governo e da tomada de posse dos seus ministros.

Através do Twitter, rivais políticos e membros do partido deixaram várias mensagens de apoio a Isabel Ayuso, como por exemplo Rocío Monasterio, líder do Vox que disse: “Coragem, como mãe posso imaginar o que significa perder um filho, ele já estará no céu. Cuida de ti!”

Ánimo @IdiazAyuso como madre me puedo imaginar lo que significa perder un niño, ya estará en el cielo.

¡Cuídate mucho!https://t.co/F7qiHCiXUq — Rocio Monasterio (@monasterioR) July 12, 2023

“Desejo-te uma rápida recuperação. Tens todo o meu apoio e amor nestes tempos difíceis”, desejou Juan Lobato, líder do PSOE de Madrid.

Te deseo una pronta recuperación, @IdiazAyuso Tienes todo mi apoyo y cariño en estos momentos que sé que son difíciles. — Juan Lobato (@juanlobato_es) July 12, 2023

Mónica García, líder do Más Madrid e da oposição, também lamentou o momento duro da candidata do PP e disse: “Um abraço e muita força nestes dias difíceis e complicados”.

Un abrazo y mucho ánimo en estos días dolorosos y complicados, @IdiazAyuso. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) July 12, 2023

“Todo o meu carinho e um grande abraço nestes momentos delicados”, disse a comunista Yolanda Díaz, vice-presidente do governo espanhol e líder da coligação Sumar que se juntou à Unida Podemos na corrida às legislativas.

Todo mi cariño y un abrazo enorme en estos momentos delicados, @IdiazAyuso ❤️ — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) July 12, 2023

Também Macarena Olona, ex-membro do Vox e candidata pelo seu novo partido “Caminando Juntos” enviou o seu carinho e pediu “respeito pela sua privacidade”.

Todo mi cariño a @IdiazAyuso en estos duros momentos y una petición de respeto hacia su intimidad. — Macarena Olona (@Macarena_Olona) July 12, 2023

Já no PP, José Luis Martínez-Almeida, presidente da Câmara Municipal de Madrid disse: “Desde aqui quero mandar todo o meu apoio e carinho à minha colega e amiga.”

Desde aquí quiero mandar mi apoyo y mi cariño a mi compañera y amiga @IDiazAyuso. Estoy seguro de que tu valentía, fuerza y fe te ayudarán en este momento de dolor. Un fuerte abrazo, Isa. pic.twitter.com/AqaWlGpk10 — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) July 12, 2023

E à voz do autarca de Madrid juntou-se, como não poderia deixar de ser, também a do presidente do PP, o partido de Ayuso, Alberto Feijóo.