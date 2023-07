Os participantes na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vão ter um desconto de 50% nos monumentos do concelho de Sintra, do distrito de Lisboa, e horários dedicados de visitação, disse esta quarta-feira à agência Lusa a empresa gestora.

Estas condições vão vigorar entre 24 de julho e 6 de agosto, entre as 15h30 e as 17h30, segundo indica a empresa Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML), numa nota enviada à Lusa.

Parque e Palácio da Pena, jardins e Palácio de Monserrate, Castelo dos Mouros, Convento dos Capuchos, jardim e Chalet da Condessa d’Edla, Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz e a Escola Portuguesa de Arte Equestre sediada nos Jardins históricos de Queluz, são os monumentos abrangidos pela medida.

“No caso do Palácio Nacional da Pena, o único monumento nacional com sistema de slot’s horárias, será reservado uma percentagem de entradas apenas para os voluntários e peregrinos neste período”, explica a PSML.

A empresa refere ainda que vai articular e desenvolver medidas de prevenção e segurança com a proteção civil de Sintra e com as autoridades nacionais, de forma a “antecipar e precaver o “aumento significativo de circulação de pessoas que se antecipe neste período”.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto , com as principais cerimónias no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.