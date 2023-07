Uma vitória, para já. Os eurodeputados que defendiam a nova Lei da Restauração da Natureza — onde se inclui a esquerda portuguesa — festejaram efusivamente esta quarta-feira a possibilidade de continuar a negociar, depois de dias de alta tensão em que a proposta esteve em risco de morrer na praia.

O clima foi de festa no plenário do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, onde os eurodeputados que apoiavam a nova lei aplaudiram durante vários minutos o relator, César Luena, que vários fizeram questão de ir cumprimentar pessoalmente para dar os parabéns pela sobrevivência da proposta que tem posto esquerda e direita em confronto — e cuja negociação irá bem além do conteúdo da lei, estando ligada à luta pelo poder na Europa.

No final da votação, a lei foi aprovada na generalidade (com 338 votos a favor, 300 contra e sete abstenções) e não rejeitada — como o PPE (família política do PSD e CDS na Europa) pretendia — e será enviada de novo para a sua comissão (Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar), para ser negociada ao pormenor também com o Conselho Europeu. E Luena ainda teve direito a dizer umas palavras de congratulação.

