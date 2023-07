O Presidente da República vai ouvir os partidos com assento parlamentar entre sexta e segunda-feira, antes da reunião do Conselho de Estado sobre a situação do país prevista para depois do debate sobre o estado da nação.

De acordo com uma nota esta quarta-feira divulgada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa irá receber os partidos por ordem crescente de representação parlamentar, começando pelo Livre, às 14h30, e seguindo-se PAN, às 15h30, Bloco de Esquerda, às 16h30, e PCP, às 17h30 de sexta-feira.

Na segunda-feira, o chefe de Estado irá ouvir os restantes quatro partidos: Iniciativa Liberal, às 17h00, Chega, às 18h00, PSD, às 19h00, e PS, às 20h00.

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou, em 25 de maio, que em julho iria ouvir os partidos com assento parlamentar “para fazer o balanço da sessão legislativa” e para os ouvir “sobre a situação económica, social e política”, audiências a que atribuiu um caráter habitual, observando que já não os ouve “há meses”.

O Presidente da República acrescentou, na altura, que iria “depois, perto do final de julho”, reunir o Conselho de Estado “sobre a situação portuguesa”, e indicou que essa reunião deveria acontecer depois do debate sobre o estado da nação na Assembleia da República, que está marcado para 20 de julho.