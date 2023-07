A ministra espanhola da Transição Ecológica quis mostrar publicamente que tinha optado pela bicicleta para chegar à cimeira do clima em Vallalolid, esta semana. A imagem, amplamente difundida através das redes sociais do governo para demonstrar as preocupações ecológicas do governo de Pedro Sánchez, acabou por ser criticada pela falta de espontaneidade do ato e porque a acompanhar a ministra seguia uma escolta de dois carros oficiais (movidos a combustível). Porém, desmentindo o que foi noticiado inicialmente, o governo espanhol garante que Teresa Ribera não voou de Madrid para Vallalolid num jato privado.

Foi por ocasião da cimeira climática informal em Valladolid, esta semana, que o governo espanhol definiu um conjunto de prioridades onde se destaca a promoção do uso da bicicleta e dos meios suaves de mobilidade urbana. E, para marcar o início do evento, a ministra Teresa Ribera protagonizou uma curta viagem de bicicleta até ao local da cimeira – uma viagem documentada com pompa e circunstância pela comunicação do governo de Pedro Sánchez, que está demissionário e vai a eleições no final deste mês de julho.

Um antigo responsável de comunicação do maior partido da oposição, o PP, foi um dos primeiros a criticar a produção colocada nas redes sociais. “Teresa Ribera, ministra da Transição Ecológica, chega à cimeira de ministros do Ambiente de bicicleta: com um carro oficial à frente, um carro oficial a escoltá-la atrás, sem capacete [o que não é obrigatório mas é recomendado] e um [assessor] com meio corpo fora do carro a filmar“, o que é uma infração do código da estrada.

“Tudo muito natural“, terminou Ismael Martín, com sarcasmo.

Teresa Ribera, Ministra de Transición Ecológica, llega a la cumbre de ministros de Medio Ambiente en bicicleta: -Coche oficial delante

-Coche escolta detrás

-Sin casco

-Uno con medio cuerpo fuera del coche grabando Todo muy natural. pic.twitter.com/jd1UOyIOUR — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) July 10, 2023

Multiplicaram-se as reações negativas em relação ao que muitos internautas chamaram de “propaganda descarada” por parte do governo espanhol. A imagem saltou fronteiras e também o The Wall Street Journal puxou do sarcasmo: “A política climática em uma lição apenas – ande de bicicleta 100 metros para salvar o planeta. Ou, então, não“.

Chegou a ser noticiado que a ministra tinha voado a bordo de um Falcon de Madrid para Valladolid, o que derrotaria ainda mais qualquer imagem de promoção da luta contra as alterações climáticas. Mas o gabinete da ministra garantiu, através do Twitter, que essa informação não era verdadeira e que Teresa Ribera viajou de comboio até à pequena cidade a norte de Madrid de comboio – afinal, retificou-se depois, a viagem foi feita num carro híbrido (que, em viagens longas, tende a consumir a mesma quantidade de combustível que um carro normal).