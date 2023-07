Mikala Jones, um surfista havaiano de 44 anos, morreu este domingo durante um treino nas Ilhas Mentawai, na Indonésia. O atleta profissional sofreu um corte profundo na artéria femoral na virilha, causado pela própria prancha.

“[Jones] começou a remar com muita energia para surfar a segunda onda de uma série gigante. [A onda] era muito grande, três vezes o seu tamanho…”, contou Santiago Pereira, surfista uruguaio, ao site de notícias Duke Surf.

Mikala só se deu conta do que estava a acontecer quando estava a sair da espuma do mar e nesse momento “decidiu soltar o leash [corda das pranchas de surf] “, diz Santiago. Momentos depois já era tarde de mais. Mas mesmo assim, o sobrinho corajoso de Mikala não hesitou e foi ter com o tio para lhe ceder a prancha e se colocar em cima dela.

Santiago acrescentou que em momento algum largaram a mão de Jones, enquanto o levavam para o barco: “Agarrámos as mãos dele para lhe pedir para não adormecer e ficar connosco. Ele estava a respirar”. Mikala desmaiou pouco tempo depois. Só que quando chegaram à costa de Tuapejat, 20 minutos depois, e o colocaram na maca da ambulância era ainda mais tarde: ele não resistiu.

A filha de Mikala Jones, Isabella Jones, reagiu à morte do pai, através de um post no Instagram, e quis agradecer pelo surfista ter sido “o melhor pai”.

Além da filha também vários membros da comunidade de surf reagiram à notícia, como é o caso dos surfistas Taylor Knox e Mark Mathews que partilharam fotografias de Jones no Instagram.