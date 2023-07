O ministro da Saúde admitiu esta quarta-feira, no programa Town Hall da CNN, a propósito da polémica em torno do ex-secretário de Estado da Defesa Marco Capitão Ferreira — arguido por suspeitas de corrupção –, que “o questionário [criado para avaliar os novos elementos que venham a integrar o Executivo mas que não foi aplicado aos governantes atuais] não resolve tudo”. Manuel Pizarro disse ainda que “a resposta ao questionário não coloca as pessoas à margem do sistema de justiça”.

Marco Capitão Ferreira demitiu-se esta sexta-feira do cargo de secretário de Estado da Defesa, que ocupava desde o início da maioria socialista, depois de ter constituído arguido na sequência de buscas judiciais realizadas à sua residência no mesmo dia. O inquérito nasceu do caso conhecido como “Tempestade Perfeita” — um caso que envolve suspeitas de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais e que tem Alberto Coelho, ex-diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional como principal suspeito.

Para o ministro da Saúde,”não se pode saber se a resposta prévia ao questionário tinha resolvido o problema”. “A pessoa em causa não fazia ideia nenhuma se ia ser envolvida num processo judicial. Isso significaria que a pessoa em causa tivesse sentido de culpa de ter cometido algum delito, o que está longe de estar provado”, defendeu o governante, reforçando que “em Portugal ninguém está acima da lei”.

“Se eu tivesse respondido ao questionário antes, porventura, tinha reparado de forma mais clara que era casado com uma senhora bastonária de uma ordem profissional [Alexandra Bento, bastonária dos nutricionistas ] que ia ficar sob a minha tutela”, exemplificou.

Questionada sobre o mesmo tema, a ministra da Justiça não quis comentar o caso de Marco Capitão Ferreira, referindo apenas lhe cabe dar “meios para que a justiça possa funcionar”. “Não me compete pronunciar-me sobre o caso em concreto, estando agora sob alçada da justiça”, sublinhou Catarina Sarmento e Castro.

A ministra aproveitou para ainda para realçar aquilo que diz ser a “maior capacidade de atuação” por parte do Ministério Público e o reforço de meios da Polícia Judiciária. “Vamos ter até 2026 mais 1.100 elementos na PJ. Há mais 417 pessoas na investigação criminal e 90 pessoas na polícia científica num ano. E vamos continuar a fornecer mais meios”, disse a responsável.