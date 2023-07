A Comissão de Defesa aprovou, esta quarta-feira, a audição conjunta da ministra da Defesa Nacional e do anterior titular do cargo e atual ministro dos Negócios Estrangeiros, Gomes Cravinho, sobre “os factos vindos a público” que envolvem o ex-secretário de Estado Marco Capitão Ferreira. A audição, requerida pelo PSD e Chega, foi aprovada por unanimidade na reunião que decorreu esta tarde, no Parlamento.

A data para ouvir os ministros não ficou definida, mas deverá acontecer até à próxima quarta-feira, segundo o presidente da comissão.

Momentos antes, André Ventura, líder do Chega, tinha anunciado que o grupo parlamentar tinha pedido uma audição com os dois ministros para esclarecer o caso que envolve o ex-secretário de Estado da Defesa. O pedido surge depois de Marco Capitão Ferreira ter cancelado a ida à comissão parlamentar da defesa por entender que, após a demissão e por ter sido constituído arguido, não tinha condições para marcar presença.

Aos jornalistas, esta quarta-feira, o líder do Chega lamentou que Capitão Ferreira tenha desmarcado a ida ao Parlamento, numa audição que tinha sido pedida pelo Chega, e que foi cancelada à última hora.

“Esta presença era fundamental, era decisiva para percebermos os contornos daquilo que aconteceu, não só nas nomeações suspeitas na Defesa como nos negócios suspeitos que envolviam o ministro da Defesa”, afirmou, em declarações transmitidas pela SIC Notícias.

O Chega vai, também, “insistir” na ida de Marco Capitão Ferreira ao Parlamento, uma vez que “dispõe de factos e documentos que só ele conhece e pode esclarecer” e que não é por ser arguido que não pode ir à comissão de Defesa.

Já a audição à ministra da Defesa servirá para, “em nome do seu ex-secretário de Estado, explicar os contornos de algumas destas decisões no âmbito da Defesa e que merecem uma explicação”. Ventura quer ainda que Helena Carreiras explique porque é que manteve Marco Capitão Ferreira em funções “até à última hora”, quando várias notícias já davam conta das suspeitas.

Além de Helena Carreiras, o Chega quer também ouvir o ex-ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, que agora tem a pasta dos Negócios Estrangeiros, para esclarecer as “suspeitas cruzadas” que o envolvem. Como o Observador noticiou, a PJ está a investigar a possibilidade de o contrato de prestação de serviços alegadamente fictício que permitiu a Marco Capitão Ferreira ganhar cerca de 60 mil euros em apenas quatro dias ter servido, afinal, para remunerar o alegado aconselhamento dado ao então ministro João Gomes Cravinho.

Marco Capitão Ferreira foi constituído arguido na sequência de buscas realizadas à sua casa, no âmbito do inquérito que nasceu do caso “Tempestade Perfeita”, que envolve suspeitas de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais. O ex-secretário de Estado demitiu-se na sexta-feira, naquela que foi a 13.ª saída do Governo de António Costa, que tomou posse em março de 2022.