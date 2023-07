A reserva online dos passes grátis de acesso ao festival Rock in Rio Febras, que se realiza em 22 de julho em Briteiros S. Salvador, no concelho de Guimarães, arranca às 10h00 de sexta-feira, anunciou hoje a organização.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a organização do pequeno festival de música, que atingiu dimensão nacional após o Rock in Rio Lisboa notificar o Rock in Rio Febras para mudar de nome, alegando uso indevido da marca e concorrência desleal, explica que a reserva será feita através de uma ligação colocada no site www.rockriofebras.pt, entretanto criado.

“E, finalmente, anunciamos que a partir das 10h00 de 14 de julho, sexta-feira, será possível reservar os passes de acesso ao festival através de um link no site. Cada pessoa poderá reservar dois passes. À chegada ao festival, o passe digital deve ser trocado por uma pulseira toda gira que dará acesso ao recinto. Modernices necessárias”, lê-se no comunicado.

Fonte da organização adiantou à Lusa que, no mínimo, está assegurada a entrada “à volta de 4.000 mil” festivaleiros, havendo ainda a possibilidade de essa capacidade vir a aumentar, caso venham a estar reunidas as condições de segurança. A organização sublinha que a “reserva do passe é válida até às 22h00 do dia 22 de julho”.

“Depois disso, o pessoal da bilheteira tem de ir vender finos”, refere ainda o comunicado, em tom humorado, que termina com: “faltam 10 dias – #finalcountdown”.

O festival que se realiza junto ao rio Febras, no concelho de Guimarães, distrito de Braga, mantém o cariz social e comunitário, sendo que as receitas revertem para o centro de dia da Casa do Povo de Briteiros.

No domingo, a organização do Rock in Rio Febras já tinha anunciado que, apesar do aumento da capacidade inicialmente planeada, depois de ajustar o espaço e as infraestruturas, teria de limitar o número de entradas no festival, devido à elevada procura.

Em declarações anteriormente à Lusa, o presidente da Casa do Povo de Briteiros, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que organiza o evento, deu conta de que o festival “assumiu uma dimensão que está a ultrapassar tudo” o que era expectável.

Vasco Marques contou que na primeira edição do Rock in Rio Febras, realizada em 2022, passaram pelo recinto cerca de 1.500 pessoas ao longo de todo o dia.

A 2.ª edição do Rock in Rio Febras, que arranca pelas 16h00 e decorre “até a GNR chegar”, conta com bandas como Smartini, Crocky Girls, Ledher Blue, Juanito Caminante, Gaspea, Gordilho, Segundo Minuto, Berto, Pedro Conde e Quarta às Nove.

Na semana passada, numa publicação na rede social Instagram, os responsáveis pelo Rock in Rio Lisboa desejaram “o melhor aos amigos do festival de rock que acontece perto do rio Febras” e assumiram que ficaram surpreendidos “pelo alarido causado pela notificação” para que mudassem de nome.

“Amigos do festival de rock que acontece perto do rio Febras, foi com muito humor e boa disposição, mas também com um certo sentimento de satisfação que fomos surpreendidos pelo alarido causado pela notificação que vos foi enviada sobre o uso indevido da nossa marca registada pelo vosso tão engraçado comunicado, que gerou uma onda viral nos meios de comunicação e redes sociais do país, nos últimos dias”, referiu o Rock in Rio Lisboa.