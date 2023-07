O Real Madrid tem sido o principal defensor da transparência financeira no futebol, exigindo explicações sobre o Caso Negreira no Barcelona e criticando os clubes detidos por regimes, como é o caso do Manchester City e do PSG. Desta vez, porém, é o Real Madrid o protagonista de um aparente caso de falta de transparência financeira.

De acordo com o The Telegraph, 20% dos gastos apresentados nos mais recentes resultados financeiros do clube não têm explicação. Numa notícia publicada esta quinta-feira, o jornal indica que cerca de 135 milhões de euros em pagamentos foram atribuídos a uma sub-categoria chamada “outras despesas operacionais” — valor total onde 122 milhões de euros não estão atribuídos a qualquer destino.

O Real Madrid não quis responder às questões apresentadas pelo The Telegraph, incluindo à alegação específica de que as centenas de milhões são um ajuste de contas integrado no negócio com a Providence, um financiador norte-americano que comprou futuras receitas de marketing. O encaixe financeiro do clube com essa venda de uma percentagem não especificada de receitas futuras, que os espanhóis disseram ter renovado em 2019/20, foi registado nos resultados oficiais como lucro como receita e não como dívida — sendo que o Real Madrid nunca explicou detalhadamente como é que esse compromisso é pago de volta à Providence e quanto é que é pago anualmente.

Ainda que não exista qualquer sugestão de que o negócio com a Providence seja ilegal, os contornos da história levantam questões sobre o cumprimento do fairplay financeiro imposto pela UEFA. Até porque existem vantagens claras num acordo com esta estrutura: o dinheiro entra no clube diretamente e para cobrir lacunas orçamentais e volta a sair em ajustes de contas, ou seja, o dinheiro que chega não é registado como um empréstimo nas malhas do fairplay financeiro e contribui para o estabelecimento de um valor de receitas mais elevado, algo crucial para o cálculo dos tetos salariais.

Segundo o The Telegraph e antes de chegar a acordo com a Providence, o Real Madrid teve de pedir empréstimos para pagar salários em 2014/15, 2015/16 e 2016/17. Desde que estabeleceu a parceria com a entidade norte-americana, porém, não voltou a precisar de pedir dinheiro emprestado.