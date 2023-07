A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) também vai recomendar a adoção do teletrabalho entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, na semana da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), aos associados da região de Lisboa. O objetivo é mitigar as dificuldades de circulação durante um evento que poderá trazer à capital mais de um milhão de pessoas.

“Esta recomendação foi aprovada pela Direção da CCP esta quinta-feira, após análise das mais recentes informações sobre as iniciativas da JMJ e, em particular, de todas as questões relacionadas com as dificuldades de circulação que vão ser impostas em Lisboa sendo esperados mais de 1 milhão de participantes. Nesse sentido, a recomendação da CCP às entidades associadas é de que seja adotado o teletrabalho, sempre que possível e se justifique“, lê-se num comunicado divulgado esta quinta-feira.

Além do setor do comércio, onde é difícil a adoção do trabalho à distância, a CCP também representa os serviços, onde o teletrabalho é mais facilmente uma realidade. No caso do comércio, a confederação garante que os associados vão estar “fortemente empenhados na sua atividade”.

“Olhamos, na CCP, também para as JMJ como uma oportunidade. Muitos dos nossos associados do comércio alimentar, da restauração, dos transportes de passageiros, rodoviários de mercadorias entre outros vão estar fortemente empenhados na sua atividade. Nestes casos, e acima de tudo, será necessário garantir as condições de operacionalidade e de circulação, devidamente conjugadas com as entidades oficiais”, diz João Vieira Lopes, líder da CCP, citado no comunicado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na semana passada, também a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) disse que recomendou o teletrabalho aos associados. O Governo, por sua vez, concedeu tolerância de ponto à função pública nos dias 3 e 4 de agosto.