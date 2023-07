Um grupo de crianças com idades compreendidas entres os 12 e os 15 anos organizou uma festa de passagem de ano em Florença, Itália, sem adultos, mas com álcool e drogas. Da festa, resultou o abuso sexual de duas raparigas de 12 anos, com a produção e disseminação de vídeos do atos sexuais. No total, há 24 menores a serem investigados neste processo.

Da análise das mensagens trocadas num grupo de WhatsApp para o planeamento da festa, a polícia concluiu que todos os participantes sabiam que haveria consumo de álcool e drogas e relações sexuais, avançou o jornal italiano Corriere Fiorentino. No grupo, ficou definido quem ia comprar haxixe, marijuana, bebidas alcoólicas e preservativos.

A investigação teve início em março, depois de a mãe de um rapaz ter encontrado os vídeos no telemóvel do filho. Na festa estavam nove rapazes e oito raparigas quase todos da mesma idade, com exceção das duas raparigas de 12 anos dos vídeos. Foi possível identificá-los pelos números de telefone e outras imagens e vídeos da festa que tinham ficado guardadas nos aparelhos.

O organizador da festa e protagonista dos vídeos de cariz sexual com as duas raparigas, tem 14 anos e está a ser investigado, juntamente com outros cinco menores, pela participação num crime de violência sexual agravada, tendo em consideração a idade e as condições psíquicas inferiores das vítimas.

Três menores que estiveram na festa estão também acusados da produção, posse e disseminação de pornografia infantil. Há outros 15 menores suspeitos do crime de disseminação de pornografia infantil porque, apesar de não terem estado na festa, terão alegadamente partilhado os vídeos.

No relatório, a polícia destaca um quadro de “rebaixamento absoluto de pessoas ofendidas, consideradas como objetos para satisfazer uma mera necessidade física” e acusa aqueles que assistem e divulgam os vídeos de “superficialidade e indiferença” e de divertirem “banalizando factos gravíssimos”.

Não há outros situações de violência sexual investigadas pela polícia porque, de acordo com a legislação, o sexo consentido entre menores (desde que o mais novo tenha, pelo menos, 13 anos) não constitui um crime.