A ESPAP (Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública) confirma que a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) apresentou dois pedidos para renovação da frota automóvel, mas afirma que foi preciso pedir alterações por não estarem instruídos com todos os elementos requeridos. Com o atraso, por não estarem “devidamente instruídos”, “não foi possível concluir o procedimento por incapacidade de resposta do acordo-quadro AOV [aluguer operacional de veículos] 2019 à data em vigor e cuja vigência cessou em junho de 2023”, sublinha a ESPAP. Este acordo vai ser substituído devido à subida de preços no mercado.

Os esclarecimentos foram prestados na sequência de perguntas feitas pelo Observador depois de o diretor-geral da Energia ter feito um alerta interno sobre a falta de carros para cumprir as ações de fiscalização, vistoria, acompanhamento de projeto, ligação a instalação de consumo ou uma simples reunião nas várias atividades que acompanha e que vão desde os combustíveis e eletricidade até às minas e pedreiras.

