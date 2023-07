Oito homens suspeitos do crime de tráfico de droga na região de Coimbra foram detidos numa operação da Guarda Nacional Republicana (GNR) que deu cumprimento a 22 mandados de busca, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, o Comando Territorial de Coimbra da GNR explica que os suspeitos, com idades entre os 18 e os 37 anos, foram detidos na quarta-feira, nos concelhos da Lousã, Vila Nova de Poiares e Coimbra.

A GNR adianta que, “no âmbito de uma investigação por tráfico de produtos estupefacientes que teve início em 2021”, os militares “realizaram diligências policiais que permitiram deter os oito suspeitos e dar cumprimento a 22 mandados de busca, 11 domiciliárias e 11 em veículos”.

Na ação policial foram apreendidas 458 doses de canábis resina, duas doses de cocaína, 45 doses de MDMA, 651 euros em numerário e 20 euros em notas falsas.

Duas balanças, duas réplicas de armas, um cartucho, duas viaturas, quatro armas brancas, 12 telemóveis, duas televisões, duas colunas, duas consolas de jogos, uma coluna portátil, um disco externo e diversos documentos constam também na lista de apreensões.

A operação, através do Núcleo de Investigação Criminal da Lousã, contou com o reforço de militares do Comando Territorial de Coimbra, Aveiro, Viseu, Guarda, Leiria e Braga, do Grupo de Intervenção de Operações Especiais e do Grupo de Intervenção e Ordem Pública da Unidade de Intervenção, num total de 120 militares.

Fonte da GNR afirmou à agência Lusa que os arquivos “não têm atividade laboral conhecida” e “todos têm antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes”.

Os suspeitos, que “se dedicavam a vender a consumidores na região de Coimbra” vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial esta tarde, referiu a mesma fonte, adiantando que a investigação vai prosseguir.