O ministro da Saúde disse esta quarta-feira, no programa Town Hall da CNN Portugal, que as “novas gerações de médicos têm um enorme apego ao SNS”, referindo-se à retenção de profissionais. Manuel Pizarro garantiu que 93% dos médicos jovens que acabaram a especialidade em Medicina Geral e Familiar, em 2023, estão a trabalhar no SNS, enquanto 80% dos jovens que terminaram a formação em especialidades hospitalares “já estabeleceram contratos com os hospitais públicos”. No entanto, são conhecidas as dificuldades em reter profissionais, nomeadamente nos hospitais, onde a capacidade de retenção tem vindo a baixar.

Obstetrícia e natalidade

O ministro da Saúde salientou a recuperação da natalidade em Portugal e, apesar dos problemas nos serviços de Obstetrícia, afirmou que o “SNS está a dar resposta” a esse aumento. Quanto à polémica que envolve a exoneração do ex-diretor do serviço de Obstetrícia do Hospital de Santa Maria, Manuel Pizarro realçou que a decisão de afastar o obstetra Diogo Ayres de Campos do cargo foi uma decisão da administração do hospital. “A acusação de motivações políticas por detrás da exoneração [de Diogo Ayres de Campos] não faz sentido”, disse.

Sobre a obra na maternidade do Santa Maria, o ministro da Saúde defendeu que “é uma obra demasiada profunda para ser compatível com o normal funcionamento do bloco de partos”, ao contrário do que disse o ex-diretor do serviço de Obstetrícia esta quarta-feira no Parlamento. “Temos de aceitar que a decisão técnica esteja correta”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Questionado sobre o prazo de início da intervenção, que corre o risco de derrapar uma vez que o concurso público foi lançado há apenas algumas semanas, o titular da pasta da Saúde diz confiar na data inicialmente apontada, 1 de agosto. “A informação que o Conselho de Administração me dá é que a obra vai começar no mês de agosto. Cá estaremos para ver se a obra começou ou não”, realçou.

Médicos de família

Numa outra intervenção, e sobre o número crescente de utentes sem médico de família (são quase 1,7 milhões), Manuel Pizarro confessou que se “penaliza muito [pelo facto de haver] tantos portugueses que não têm acesso a uma equipa de saúde familiar”.

O ministro da Saúde confirmou que a tutela vai mesmo avançar para a contratação de médicos estrangeiros, para suprir as necessidades nesta área.”Vamos contratar alguns médicos no estrangeiro para suprir transitoriamente as necessidades de médicos do país. Não está estabelecida nem a quantidade de médicos nem a origem. É mais fácil encontrar proximidade linguística em países da América Latina”, disse, recusando a hipótese de esses profissionais poderem dar formação a médicos portugueses.

Jornada Mundial da Juventude e greve dos médicos

Manuel Pizarro garante que “a greve dos médicos [agendada pela Federação Nacional dos Médicos para 1 e 2 de agosto] não vai colocar em causa em momento nenhum os serviços mínimos que têm de ser assegurados”. Ainda assim, as negociações com os sindicatos médicos vão continuar, estando a próxima reunião agendada para 21 de julho, avançou. O ministro assegurou ainda que “o país e aqueles que nos visitam na JMJ têm todas as razões para estarem tranquilos”, voltando a ressalvar que, num evento desta dimensão, “a tranquilidade é sempre vigilante”.

Preconceito ideológico do governo com privados?

“O acordo que fizemos com três hospitais privados prova que o governo não tem qualquer preconceito ideológico nesta matéria”, disse o ministro, referindo-se à transferência de grávidas de baixo risco para hospitais privados na região de Lisboa e Vale do Tejo durante o verão. “Em circunstância de complementaridade, quando as pessoas precisam disso, devemos cooperar com o setor privado e setor social de forma complementar”, sublinhou.