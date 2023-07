O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, afirmou esta quinta-feira, em Leiria, que está “concentrado” nas negociações com os sindicatos dos médicos para evitar as greves durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Confrontado com a greve dos médicos que está marcada para os primeiros dias da JMJ, Manuel Pizarro disse que, nesta fase está “ainda concentrado nas negociações com os médicos e na preparação de todo o plano de emergência para a Jornada Mundial da Juventude, que se insere num esforço que está compreendido por aquilo que chamaríamos serviços mínimos para essa época”.

“O país está muito empenhado e também os profissionais de saúde e os médicos. Estamos todos muito empenhados em que tudo corra bem. Portugal vai-se mostrar ao mundo e eu não tenho dúvida nenhuma que vamos todos, todos os portugueses, profissionais de saúde e os outros, fazer um esforço possível para que tudo corra de maneira a mostrar o país que nós somos e o esforço que temos de fazer para mostrar ao mundo a melhor imagem possível de nós próprios”, sublinhou o governante.

Questionado sobre a acusação de falta de diálogo, Manuel Pizarro adiantou que a tutela tem feito “um grande trabalho de diálogo com os médicos”. “Não há falta de reuniões com os médicos. Está marcada uma próxima ronda negocial. Repito, estou concentrado no esforço para que esse diálogo seja proveitoso”, acrescentou.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ vai realizar-se entre 1 e 6 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.