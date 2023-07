O Tribunal de Guimarães condenou a oito anos de prisão um homem que entre janeiro e maio de 2022 roubou sete pessoas, entre as quais três crianças, na via pública, em Fafe.

Por acórdão de 10 de julho, a que a Lusa esta quinta-feira teve acesso, o tribunal sublinha os vários antecedentes criminais do arguido, com 14 condenações anteriores por crimes de furto, roubo, ameaça e condução ilegal. O arguido, de 32 anos, tinha sido colocado em liberdade condicional em 1 de setembro de 2021.

No processo esta quinta-feira sentenciado, um dos factos remonta a 14 de janeiro de 2022, quando o arguido, alegando que tinha uma arma de fogo, obrigou um casal a levantar 200 euros numa caixa multibanco e a entregar-lhe o dinheiro.

No dia 19 do mesmo mês, abordou um grupo de jovens e, novamente ameaçando que tinha uma arma, obrigou um deles a dar-lhe 65 euros e outro um euro. Em 22 de maio, abordou três crianças e roubou-lhes uma consola, cinco jogos, 15 euros e três telemóveis. Neste caso, todos os objetos foram recuperados e devolvidos às crianças.

O tribunal sublinha a atuação do arguido com “dolo intenso e reiterado” e o “grau de ilicitude alto, traduzido no arrojo em abordar, dissimuladamente, algumas das vítimas, entre elas três crianças, em plena luz do dia, em espaços públicos, fazendo outras deslocar-se pela cidade em busca de caixas multibanco para sacar dinheiro para satisfazer a sua exigência”.

O arguido terá ainda de pagar ao Estado 265 euros, a vantagem obtida com a prática dos crimes.