Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O 505.º dia de guerra na Ucrânia está a ser marcado por notícias de instabilidade interna na Rússia. Esta quinta-feira o major-general Ivan Popov, que comandava o 58.º Exército Combinado, revelou ter sido afastado do cargo por denunciar a traição da liderança militar, que diz não estar a proteger os soldados a combater no território ucraniano.

Também esta quinta-feira, foi noticiado que altas patentes militares russas, incluindo o general Sergei Surovikin, terão sido detidos na Rússia poucas horas depois do início da rebelião conduzida por Yevgeny Prigozhin e o grupo Wagner. A informação foi avançado pelo Wall Street Journal, com base em fontes anónimas, numa altura em que há suspeitas de que o conhecido “general Armagedão” estará detido em Moscovo, sob interrogatório — informação que as autoridades russas negam.

Estes são os principais destaques das últimas horas:

The consequences of the fall of the wreckage of Shahed drones on a high-rise building in the Darnitsky district of #Kyiv. https://t.co/vye0VEiPoA pic.twitter.com/FgvtxuwjLk

— NEXTA (@nexta_tv) July 13, 2023