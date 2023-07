A Rádio Observador conseguiu as melhores audiências de sempre no Grande Porto, com 2.3 de audiência acumulada de véspera (AAV), praticamente duplicando os resultados da vaga anterior (1.3), segundo o Bareme da Marktest divulgado esta quinta-feira. No mesmo período registou-se no Grande Porto uma descida praticamente com a mesma dimensão da TSF, outra rádio de informação: de 5.1 para 4.2.

Para este resultado estará a contribuir a aposta consistente da Rádio Observador na região norte, com investimento em duas frequências fm (98.4 e 88.1) que permitem ouvir a rádio entre Braga e a Mealhada, e também a contratação de figuras com grande notoriedade naturais do Porto, como Júlio Magalhães, membro residente do nosso painel das Manhãs 360 — com Carla Jorge de Carvalho, Maria João Simões e Paulo Ferreira — ou Manuel Serrão, que estreou na Rádio Observador o seu podcast de gastronomia Por Pratos Nunca Dantes Navegados, ao domingo de manhã.

O Grande Porto ultrapassa pela primeira vez a Grande Lisboa (1.9) como região onde a Rádio Observador tem mais ouvintes. Também subimos no Interior Norte, de 0.4 para 0.5. E registamos 1.3 de AAV na região sul, da margem sul de Lisboa ao Algarve, ficando a apenas uma décima da TSF (que desceu de 2.5 para 1.4).

Somando as regiões da Grande Lisboa e do Grande Porto, subimos de 1,7 para 2 de audiência acumulada de véspera. A escuta da Rádio Observador pela internet também subiu, de 1.2 para 1.4.

A nível nacional, mantemos o recorde de 1.2 atingido na vaga anterior, num contexto em que as outras três rádios de informação perderam ouvintes: a Antena 1 caiu de 5.2 para 4.3; a TSF baixou de 3.9 para 3.6; e a RR desceu de 6.1 para 5.9.

Estes resultados surgem depois de a Rádio Observador ter assinalado o quarto aniversário desde o arranque das emissões, a 27 de junho, e de ter estreado duas frequências de Rio Maior (92.6 fm e 99.5 fm), que cobrem grande parte dos concelhos do Ribatejo e Oeste, melhorando a escuta da rádio para quem circula, por exemplo, na A1 entre o Carregado e Fátima e na A8 entre Torres Vedras e Alcobaça.

Pode ainda ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 FM na Grande Lisboa, em 98.4 FM no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro. Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui.