O Sindicato dos Atores de Hollywood (SAG-AFTRA) anunciou oficialmente esta quinta-feira que irá entrar em greve já a partir da meia-noite, num desenvolvimento que ameaça paralisar por completo a indústria do cinema e televisão nos EUA.

Ao todo são mais de 150 mil os atores que entram em greve, juntando-se esta à paralisação do Sindicato dos Argumentistas, que estão em greve desde maio em busca de melhores salários e condições de trabalho. É a primeira paralisação completa da indústria de Hollywood em mais de 60 anos.

O decretar da greve acontece após semanas de negociações com a Associação de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP) sobre vários pontos, incluindo melhores salários e condições de trabalho (em particular para atores no fundo da pirâmide) pagamentos residuais, direitos de imagem e as questões colocadas pelo crescimento da inteligência artificial e o seu potencial impacto no ramo.

“Uma greve é um instrumento de último recurso” frisou o líder das negociações do lado dos atores, Duncan Crabtree-Ireland, na sede da SAG-AFTRA, minutos depois de ser oficializada a paralisação, acrescentando que a inflexibilidade da associação comercial de produtores “não deixou outra alternativa”.

A greve entra em vigor já a partir da meia-noite desta sexta-feira e é a primeira paralisação de atores desde 1980. A decisão dos atores surge como demonstração de apoio à greve dos argumentistas, convocada pela associação sindical daquela classe em maio e que dura há mais de 70 dias, tendo por base muitas das mesmas reivindicações, tendo já causado um impacto significativo na produção cinematográfica em Hollywood.

Esta será também a primeira vez desde 1960 que os dois sindicatos vão estar em greve ao mesmo tempo, num total de 170 mil trabalhadores que estão agora em protesto. Na prática, significa isto que a indústria do cinema e da televisão vai parar, com a quase totalidade das produções de Hollywood a serem suspensas, numa disputa que afetará ainda eventos como cerimónias de entregas de prémios (como os Emmys ou os Óscares) ou eventos de estreia de novos filmes.

“Os olhos do mundo, e em particular dos trabalhadores, estão postos em nós”, declarou Fran Drescher, atriz e atual presidente do sindicato. “O que nos está a acontecer é igual ao que acontece em todas as áreas do trabalho. Quando as entidades empregadoras dão prioridade a Wall Street e à sua própria ganância e se esquecem dos colaboradores essenciais que fazem a máquina funcionar, temos um problema”.

Imediatamente depois do anúncio da greve, a AMPTP lançou um comunicado em que diz estar “desiludida” com a decisão dos atores, garantindo ainda ter feito propostas “revolucionárias” em várias áreas:

A AMPTP apresentou um acordo que oferecia aumentos salariais e de pagamentos residuais históricos, aumentos substanciais de pensões e de apoios à saúde, proteção nos castings, um período mais curto de direito de preferência em séries e uma proposta revolucionária ao nível da inteligência artificial que protege os direitos de imagem digitais dos membros da SAG-AFTRA”, pode ler-se.

A proposta não foi suficiente para convencer o sindicato, que optou deste modo pela paralisação. “Eles sabem perfeitamente o que é necessário para termos um acordo”, afirmou Crabtree-Ireland. “Estava nas mãos deles fazer um acordo e evitar esta greve, e eles escolheram não o fazer”.