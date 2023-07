Com as buscas terminadas, o autarca de Le Vernet, nos Alpes da Alta Provença, confessou esta sexta-feira que a única esperança das autoridades é que Émile, de dois anos, tenha sido raptado e que esteja vivo. O menino está desaparecido desde sábado, 8 de julho.

“A nossa única esperança agora é que ele tenha sido levado e esteja vivo. É a última coisa que se pode esperar e já é terrível”, confessou François Balique, autarca da aldeia francesa há 47 anos, ao jornal francês Le Figaro.

“Podemos pensar que alguém com problemas passou por ali, que viu este lindo menino e o levou. Ele não conseguiria sobreviver sozinho na natureza, isso é certo”, acrescentou.

Esta sexta-feira, François Balique anunciou que tinha sido renovada até segunda-feira uma ordem de proibição de acesso à aldeia, permitindo apenas a entrada aos residentes. O objetivo é proteger tanto os habitantes como a família de Émile e evitar o “turismo malicioso”.

“Estamos numa pequena aldeia de montanha, a família desmoronou-se. Podem imaginar o sentimento de culpa do avô com esta tragédia que aconteceu e o desaparecimento do nosso pequeno Emile”, explicou, citado no canal francês BFMTV.

​​Émile foi dado como desaparecido no sábado, 8 de julho. De olhos castanhos, cabelo louro e 90 centímetros de altura, estava vestido com uma t-shirt amarela e uns calções brancos com padrão verde e tinha umas botas de caminhada calçadas no momento em que desapareceu na aldeia Vernet, que tem 125 habitantes e que foi interdita a não residentes terça-feira.

Na quarta-feira, o canal francês avançou que, ao contrário daquilo que foi contado, o menino de dois anos não estava sozinho com os avós quando desapareceu. Na verdade, durante o fim de semana, terá decorrido uma reunião de família na casa onde se encontrava que juntou vários tios e tias do menino e também crianças.

“Fizemos tudo o que podíamos para encontrar a criança, viva ou não. Não encontrámos nada”, afirmou o autarca da aldeia, acrescentando: “Agora temos de deixar os investigadores trabalharem e restaurar a serenidade de Vernet.”