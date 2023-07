O líder parlamentar do BE assegurou esta quinta-feira que o partido cumpre escrupulosamente a lei que regula distribuição de verbas do parlamento, não tendo qualquer tipo de multa ou reparo às contas apresentadas nos últimos anos.

“No que toca à parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda cumprimos escrupulosamente a lei e fazemo-lo reconhecidamente”, disse Pedro Filipe Soares numa declaração na Assembleia da República, na sequência das buscas na casa do ex-presidente do PSD Rui Rio e na sede nacional do partido por suspeitas dos crimes de peculato e abuso de poder.

O bloquista afirmou que o partido tem apresentado as contas, que são fiscalizadas e auditadas, e não tem tido qualquer reparo. “Pelo contrário, temos sido o único partido sem qualquer tipo de multa nas contas que temos apresentado nos últimos anos”, vincou.

Concretamente ao BE, o líder parlamentar explicou que todos os funcionários parlamentares trabalham para o grupo parlamentar numa atividade que está coberta e expressa na lei.

O BE especificou ter 20 funcionários parlamentares que se dividem entre assessores e assistentes parlamentares. Os assessores parlamentares, que são 14, estão presentes no edifício da Assembleia da República e os assistentes parlamentares, que são seis, têm uma prestação de trabalho à distância, tal como está previsto legalmente.

O BE decidiu prestar estes esclarecimentos face às notícias públicas que têm saído e para ficar a certeza de que há um cumprimento da lei por parte do partido, sustentou.

“Esperamos que a investigação que decorre sobre o PSD seja rápida e célere para se chegar às conclusões necessárias, por um lado, e, por outro, deixar de haver uma suspensão generalizada”, frisou.

Segundo Pedro Filipe Soares, a lei é clara não havendo, por parte do BE, dúvidas quanto à sua interpretação. Já quanto aos restantes grupos parlamentares, cada qual dirá de si, vincou.

Na quarta-feira, a Polícia Judiciária (PJ) mobilizou cerca de 100 inspetores e peritos para buscas na casa do ex-presidente do PSD Rui Rio e na sede nacional do partido, por suspeitas dos crimes de peculato e abuso de poderes.

Em causa, segundo a CNN, que esteve em direto desde o início das buscas, estão suspeitas de um alegado uso indevido de dinheiros públicos, através de verbas da Assembleia da República definidas para a assessoria dos grupos parlamentares e que seriam utilizadas para pagar a funcionários do partido que não trabalhariam no parlamento.

Em declarações aos jornalistas, dentro do carro, ao chegar à sua residência no Porto, o ex-presidente do PSD Rui Rio considerou que o objetivo das buscas domiciliárias de que foi alvo é afetar a sua imagem, afirmando que os pagamentos em causa “não são ilícitos” e acontecem em todos os partidos.