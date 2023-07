Cerca de mil migrantes chegaram nas últimas 24 horas à pequena ilha italiana de Lampedusa, a mais próxima da costa do norte de África, levando novamente à sobrelotação do centro de acolhimento, onde estão quase duas mil pessoas.

Numa altura em que aumentam os desembarques, na última semana a Guarda Costeira italiana resgatou uma média diária de mil migrantes ao largo da costa, que são transportados para Lampedusa e transferidos para outras regiões de Itália.

Apesar de ter sido criado um programa de transferências imediatas, o número de migrantes no centro de acolhimento, que há algumas semanas foi assumido pela Cruz Vermelha e que tem capacidade para apenas 400 pessoas, não desceu abaixo das 2.000.

Durante a noite, chegaram à ilha 240 migrantes, localizados pela Guarda Costeira quando se encontravam em cinco embarcações, enquanto um outro batelão, com 17 etíopes e sudaneses, conseguiu desembarcar na Plaza de las Palmas. A estes 257 migrantes, juntaram-se mais 653 resgatados na quinta-feira.

Para descongestionar o centro de acolhimento, está previsto que 472 pessoas sejam transferidas esta sexta-feira à tarde para Porto Empédocle, na Sicília, e outras 180 num um voo “charter” para Bolonha.

Entre os migrantes que chegaram também quinta-feira a Reggio Calabria (sul) a bordo do barco de patrulha “Dattilo”, da Guarda Costeira, estava o corpo de um rapaz de quatro anos que foi encontrado no mar depois de os socorristas terem indicado que algumas pessoas tinham caído à água. O número exato é desconhecido.

O corpo foi recuperado ao largo da costa de Lampedusa, onde se afundou o barco improvisado em que o rapaz viajava com outros migrantes, 44 no total, incluindo a própria mãe, que não foi encontrada.

As chegadas de migrantes com o bom tempo são incessantes e, até 13 de julho, segundo dados atualizados do Ministério do Interior italianos, 73.865 pessoas tinham chegado à costa italiana, em comparação com 31.671 no mesmo período do ano passado.