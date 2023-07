O único debate que Alberto Núñez Feijóo teve com o primeiro ministro espanhol, Pedro Sanchéz, poderia ter corrido muito mal ao líder do Partido Popular, partido que tem liderado quase todas as sondagens relativas às eleições de dia 23 deste mês. Tudo porque Feijóo se esqueceu dos documentos que a sua equipa preparado e que seriam usados durante o importante frente a frente com Sanchéz. Acabou por ser um taxista, eleitor do Sumar (coligação de esquerda, ideologicamente distante do PP), a levar a mulher de Feijóo, que transportava o importante dossier, ao estúdio onde decorreria o debate, conta o jornal El Español.

O presidente do PP seguiu, na segunda-feira, para os estúdios da Atresmedia (em Alcobendas, na zona norte de Madrid) com a pasta errada. Tinha passado o dia a trabalhar na sede do PP, no centro de Madrid, e antes de seguir para o debate deslocou-se até casa para trocar de roupa e tomar banho. À saída, acabou por levar um outro dossier, semelhante, mas que não continha os documentos que haviam sido preparados, nomeadamente o contrato que acabaria por apresentar a Sanchéz durante o debate e que previa a facilitação da investidura do candidato mais votado, através da abstenção do derrotado.

Feijóo saiu de casa às 20h20 e chegou aos estúdios 25 minutos depois. Só quando chegou, percebeu que tinha trocado as pastas. Nessa altura, já não havia tempo para voltar a casa e recolher os documentos.

A única solução era pedir à mulher, Eva Cárdenas, que lhe levasse a documentação. Quando Eva entrou num táxi para se dirigir aos estúdios, o taxista reconheceu-a e, durante a viagem, acabaram por falar sobre política. O homem que levava os documentos, essenciais para o líder do PP poder ter uma boa prestação no debate mais importante da campanha, confessou ser um eleitor do Sumar (a coligação de esquerdas que junta o Podemos e outros movimentos e partidos). Ao mesmo tempo que o taxista e Eva Cárdenas iam em direção ao palco do debate, Feijóo começava a ficar preocupado e com receio de que os documentos de apoio não chegassem a tempo.

Já o líder do PP estava a ser maquilhado, minutos antes de se sentar à mesa com Sanchéz, quando os documentos chegaram. Acabou por ser um taxista de esquerda a ‘salvar’ Feijóo. O debate acabou por correr de feição ao líder da oposição, apontado pela maioria dos órgãos de comunicação social e analistas como o claro vencedor do frente a frente. Desde aí, a larga maioria das sondagens que têm sido publicadas apontam para um aumento da vantagem do PP.