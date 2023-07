O custo total das obras de expansão da linha Amarela e da nova linha Rosa do Metro do Porto subiu cerca de 20 milhões de euros para 511 milhões, segundo uma resolução do Conselho de Ministros publicada esta sexta-feira.

Segundo a resolução publicada, após aprovação em Conselho de Ministros no dia 29 de junho, o custo total dos projetos de expansão da rede do Metro do Porto passou dos 407 milhões de euros previstos em 2020 para os 511 milhões.

A subida esta sexta-feira consumada segue-se ao reconhecimento, pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática, em 6 de março, que o custo das obras nas linhas Rosa e Amarela do Metro do Porto aumentou 29% e 30% respetivamente, cerca de 84 milhões de euros no total, segundo cálculos da Lusa.

Assim, ao bolo total de 407 milhões de euros aprovados em 2020, que incluem expropriações, projectos, fiscalização, equipamento e sistemas de apoio à exploração, juntaram-se 84 milhões referentes à empreitada, perfazendo cerca de 491 milhões de euros.

Porém, com a resolução esta sexta-feira conhecida, o Governo aprovou a despesas suplementares que rondam os 20 milhões de euros para os projetos, chegando aos 511 milhões de euros no novo bolo total desta fase de expansão do Metro do Porto.

A situação excecional nas cadeias de abastecimento e as circunstâncias resultantes da pandemia de Covid-19, da crise global na energia e dos efeitos resultantes da guerra na Ucrânia provocaram aumentos abruptos dos preços das matérias-primas, dos materiais e da mão de obra, com especial relevo no setor da construção, o que tem gerado graves impactos na economia, gerando o crescimento súbito e imprevisível de preços”, argumenta o Governo.

Dos 511 milhões aprovados, 103,3 milhões serão provenientes do Orçamento do Estado, pode ainda ler-se na resolução do Conselho de Ministros assinada pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

A expansão da Linha Amarela do Metro do Porto compreende uma empreitada entre Santo Ovídio e Vila d’Este, incluindo as estações de Manuel Leão e Hospital Santos Silva, bem como túneis, um viaduto e um Parque de Material e Oficinas (PMO).

Já a Linha Rosa terá um percurso totalmente subterrâneo entre São Bento e Casa da Música, incluindo as estações intermédias de Hospital Santo António e Galiza, bem como um ramal de ligação ao tronco comum.

As obras da Linha Amarela estão previstas para final de 2023 e as da Linha Rosa para final de 2024.