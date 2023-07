Os deputados únicos vão ver os seus direitos reforçados na revisão do Regimento da Assembleia da República, com mais agendamentos comuns e obrigatórios, mas aquém do que pretendia o PS.

Na reunião do grupo de trabalho que está a rever este texto há mais de um texto, as votações das normas relativas aos deputados únicos representantes de partido (DURP) decorreram sem a presença dos deputados do PAN e do Livre, bem como da IL e do BE.

O coordenador do grupo de trabalho, o socialista Pedro Delgado Alves, ainda propôs o adiamento da votação destas normas para terça-feira, antes da reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais onde terão de ser confirmadas as votações indiciárias desta sexta-feira, mas PSD, Chega e PCP opuseram-se.

De forma genérica, se as votações desta sexta-feira forem confirmadas em comissão e plenário, os DURP passarão a dispor de 14 agendamentos comuns por legislatura, num máximo de quatro por sessão legislativa (atualmente, de forma informal, tinham três), norma aprovada com a abstenção do PS.

A proposta inicial do PS passava por prever para os DURP cinco agendamentos por sessão legislativa, aumentar de cinco para seis as declarações políticas por sessão e fixar dois debates de urgência e outros dois de atualidade por legislatura.

Na versão esta sexta-feira aprovada, os DURP mantêm as cinco declarações políticas por sessão legislativa e terão direito a um debate de atualidade e outro de urgência por legislatura, ficando expresso no Regimento o seu direito a participar na conferência de líderes.

Na semana passada, o PSD já tinha manifestado “sérias reservas” à proposta do PS para os deputados únicos e esta sexta-feira alertou que essa matéria poderia condicionar o seu sentido de voto final. As votações indiciárias do grupo de trabalho terão de ser confirmadas na Comissão de Assuntos Constitucionais marcada para as 09h30 de terça-feira e, depois, no último plenário de votações antes das férias, na quarta-feira.