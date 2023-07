A utilização de cetamina no tratamento de depressão severa (resistente a outros tratamentos) mostrou ser eficaz em uma em cada cinco pessoas de um ensaio clínico de fase 3 conduzido na Austrália e na Nova Zelândia — e muito mais barato que os tratamentos já existentes no país. O tratamento não é, no entanto, uma cura e deve ser prolongado. Os resultados foram publicados esta sexta-feira pela revista científica The British Journal of Psychiatry.

A cetamina racémica (com uma mistura em partes iguais de S-cetamina e R-cetamina) foi administrada por via subcutânea (injetada por baixo da pele) duas vezes por semana ao longo de quatro semanas (o período máximo do ensaio). Os investigadores concluíram que um quinto dos participantes no ensaio chegou à remissão total dos sintomas no final de um mês de tratamentos (20% das pessoas em tratamento, contra 2% com placebo) e que cerca de um terço melhorou os sintomas em, pelo menos, 50%.

Para pessoas com depressão resistente aos tratamentos — ou seja, aqueles que não beneficiaram de diferentes modelos de psicoterapia, de antidepressivos vulgarmente prescritos ou de terapia eletroconvulsiva —, 20% de remissão é, na verdade, muito bom“, disse, em comunicado de imprensa, a psiquiatra Colleen Loo, coordenadora do estudo e professora Universidade de Nova Gales do Sul (Austrália).

