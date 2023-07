Itália. Homem absolvido de assediar rapariga de 17 anos porque o apalpão durou menos de 10 segundos

O caso está a chocar Itália. Os juízes de uma secção criminal do Tribunal de Roma decidiram absolver um homem de 66 anos de ter apalpado uma estudante, então com 17 anos, nas nádegas, justificando que o ato durou menos de 10 segundos.

O episódio aconteceu em abril de 2022 numa escola secundária onde o acusado trabalhava como auxiliar. De acordo com o testemunho da vítima, esta estaria a subir a escadaria com uma amiga quando sentiu as calças a serem puxadas e uma mão a entrar por dentro da roupa interior, tocando-lhe nas nádegas.

O auxiliar admitiu ter apalpado a rapariga, mas defendeu-se dizendo que o fez “por brincadeira”. “Querida, sabes que eu estava a gozar”, ter-lhe-á dito na altura, de acordo com o testemunho prestado pela jovem em tribunal a que a RAI teve acesso, citada pela CNN.

Os juízes aceitaram a defesa, alegando que o apalpão que durou “de 5 a 10 segundos” foi intencionado como “uma piada desajeitada” sem “intenções libidinosas”.

No TikTok, os italianos estão a protestar contra a decisão publicando vídeos onde raparigas são tocadas em partes sensíveis do corpo deliberadamente, com a intenção de ilustrar quanto tempo são, de facto, 10 segundos. Os vídeos têm sido acompanhados pelos hashtags #10secondi (“10 segundos”, em português) e #palpatabreve (“apalpão breve”).

Um sindicado local que representa estudantes das escolas secundárias, Rete Degli Studenti Medi del Lazio, partilhou uma mensagem de protesto no Facebook junto à imagem de uma fotografia a segurar um cartaz onde pode ler-se: “Mas que piada? Queremos sentir-nos seguras.”

“Para nós, isto não é uma brincadeira e não tem nada de engraçado”, escreveram. “É inaceitável que não nos possamos sentir protegidos nas escolas. Mais uma vez, o sistema patriarcal vence com o apoio tácito das instituições e da política. Este modelo não nos representa. Estaremos sempre do outro lado da barricada por uma sociedade segura e baseada no respeito.”