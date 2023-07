O padre luso-venezuelano José António da Conceição foi nomeado secretário-geral da Conferência Episcopal da Venezuela (CEV), função que diz ser de “muita responsabilidade” e que espera cumprir com “humildade e sabedoria”.

“A nomeação passou por uma decisão interna dos senhores bispos, uma votação confidencial. Eles chamaram-me a perguntar se podia prestar esse serviço interno à Igreja na Venezuela”, explicou António da Conceição à agência Lusa.

Filho de emigrantes naturais de Santa Maria da Feira, José António da Conceição, precisou que a decisão foi tomada em 11 de julho e que estará no cargo durante o próximo ano e meio, em substituição de Raúd Biord Castillo, bispo de La Guaira.

“O secretário-geral trabalha da mão do presidente [da CEV, monsenhor Jesús González de Zarate]. É um cargo de responsabilidade trabalhar diretamente com os bispos ser a cara [da CEV] perante o povo e levar a administração interna, a parte operacional, no país”, disse.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Aos portugueses radicados no país pede que “rezem muito” por si, “porque é uma grande responsabilidade”, e para que “o Senhor” lhe “dê a inspiração do Espírito Santo para servir com humildade e sabedoria”.

“Que Nossa Senhora não me desampare nunca“, frisou o padre, que é atualmente o responsável religioso pela réplica do Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Carrizal (sul de Caracas), o maior templo religioso construído por portugueses na Venezuela.

Nascido em 1970 em La Candelária (Caracas), José António da Conceição celebrou em abril o 25.º aniversário da sua ordenação sacerdotal.

Exerceu funções na paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Cúa (sul de Caracas) e fundou a paróquia da Natividade do Senhor em La Rosaleda, no estado venezuelano de Miranda.

Foi formador do Seminário de Jesus Cristo do Bom Pastor de Los Teques, localidade com uma importante presença de imigrantes portugueses.

Foi ainda assessor de vários Encontros de Promoção Juvenil e cursos de cristandade, professor de teologia, membro do Conselho Presbiteral e do Colégio de Consultores da Diocese de Los Teques, capelão militar do Forte de Tiúna (principal base castrense de Caracas) e do cárcere militar de Ramo Verde.

Preside, desde 2008, à Associação Civil Amigos de Nossa Senhora de Fátima, que projetou localmente a réplica do Santuário de Nossa de Fátima, em Loma de Urquía, Carrizal, estado de Miranda.