Depois de anos de espera, estreou esta sexta-feira no Japão o mais recente filme de Hayao Miyazaki. Anunciada em 2017, a obra, cujo título em japonês pode ser traduzido para “Como é Que Vives?”, tem estado envolta em mistério e tem sido descrita como o último filme do mestre do cinema de animação japonês, de 82 anos.

A ocasião levou uma multidão de fãs a juntarem-se à porta dos cinemas de Tóquio para conseguirem um lugar na primeira exibição pública do filme na prefeitura de Shinjuku, na capital japonesa, logo durante a manhã de sexta-feira (primeiras horas da madrugada em Portugal).

A excitação que rondou a estreia não é de estranhar: é que, além de se tratar (potencialmente) da última obra de um dos mais famosos cineastas do mundo, o filme tem sido mantido sob grande secretismo, não tendo sido feito nenhuma campanha de marketing ou sequer sido lançado um trailer. Além do título, da data de estreia e do autor, apenas um outro elemento do filme foi divulgado: um póster, desenhado à mão pelo próprio Miyazaki.

